A4 nach schwerem Lkw-Unfall komplett gesperrt

Bad Hersfeld. Auf der A4 bei Bad Hersfeld hat es am Morgen einen schweren Unfall mit drei beteiligten Lkw gegeben. Die Autobahn ist voll gesperrt.

Am Dienstagmorgen hat es auf der A4 bei Bad Hersfeld einen schweren Unfall gegeben. Laut Polizei seien drei Lkw in den Unfall verwickelt gewesen. Vermutlich seien zwei Lkw-Fahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Derzeit ist die Autobahn voll gesperrt. Dadurch bilden sich auch Staus auf den Umleitungsstrecken.

Lkw-Fahrer stirbt auf Rastplatz der A9 - Reanimationsversuche seiner Kollegen ohne Erfolg

Mehrere zum Teil schwer Verletzte bei Unfällen auf Thüringer Autobahnen

Busfahrer bei Messerangriff in Hof getötet – Er wollte seine Fahrgäste gegen den Angreifer verteidigen