Ab Montag wird es heimelig

Nun ist es also soweit. Am Montag wird es heimelig, der Weihnachtsmarkt in Eisenach öffnet seine Pforten. Mit dem traditionellen Stollenanschnitt geht es los und dann dürfen wir uns auf der einen Seite über die Lichter, den Glühwein und so weiter freuen. Auf der anderen Seite dürfen wir mit all jenen mitleiden, die ihren Arbeitsplatz in der Nähe der Marktes haben und für vier Wochen mit „Stille Nacht, heilige Nacht“, „Lasst uns froh und munter sein“ oder gar „Last Christmas“ dauerbeschallt werden. Tapfer sein.

Dazu kommt noch der stimmungsvolle Markt, der an drei Wochenenden auf die Wartburg lockt. Und natürlich sind all die kleineren Weihnachtsmärkte an anderen Orten und in anderen Orten rund um Eisenach nicht zu vergessen. Da wird an vielen Stellen mit ganz viel Einsatz ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Leuchtende Kinderaugen sind garantiert.

Es wäre zu schön, wenn die Nörgler im Netz sich auch einmal an einer solchen Stelle einbringen würden, statt nur darauf zu lauern, welche neue Sau sie durch das virtuelle Dorf treiben können. Da wäre allen geholfen und würde die „Weihnachtsregion Eisenach“ gewiss stärken. Dazu trägt übrigens noch eine Gewissheit bei: Der Baum auf dem Eisenacher Markt ist sicher wieder deutlich schöner als der in Erfurt – Rupfi lässt grüßen.