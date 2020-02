Der Abriss des ehemaligen Hotels „Zum Schwan“ in Mihla hat begonnen. Bevor die Abrissbirne loslegt, wird ein Gerüst an der Straßenseite gestellt, der Verkehr fließt einspurig vorbei.

Abriss von Hotel in Mihla startet reibungslos

Die Ampeln an der Schlossallee waren am Dienstag erst wenige Stunden in Betrieb, die Mitarbeiter des Thüringer Unternehmens waren gerade mit den vorbereitenden Arbeiten für den Abriss des ehemaligen Hotels „Zum Schwan“ beschäftigt, da strömten die ersten Schaulustigen schon an die Baustelle, um zu sehen, was dann nicht zu sehen war. Das von vielen wegen der einspurigen Verkehrsführung erwartete Verkehrs-Chaos blieb nämlich aus.

Da der Schwan unweit einer Engstelle im Ortskern liegt und die Ampelregelung den Gegenverkehr an dieser Stelle unterbindet, schwante vielen Mihlaern vor dem Start der Arbeiten nichts Gutes. Doch rollte der Verkehr am ersten Tag des Unternehmens ziemlich reibungslos. Problematisch ist die Konstellation nur für Besucher der nahen Filiale der Wartburg-Sparkasse, die mit dem Auto vorfahren. Das Ein- und Ausparken ist ob des Rückstaus an der Ampel zur südlichen Ortsseite nicht ganz ohne, setzt bei hohem Verkehrsaufkommen voraus, dass alle Verkehrsteilnehmer den Paragrafen eins der Straßenverkehrsordnung beherzigen: Vorsicht und Rücksichtnahme. Dass der Schwan an seiner Straßenfassade ein Gerüst verpasst bekommt, warf bei einigen den Gedanken auf: Ich denke, das Gebäude wird abgerissen und nicht saniert. Der stählerne Vorbau dient als Steighilfe, denn das Gebäude wird mit Blick auf die hohe Verkehrsfrequenz auf der angrenzenden Landesstraße nicht brachial umgeworfen, sondern mit Sinn und Verstand abgetragen. Der Abriss wird vom Land komplett gefördert und soll bis März erledigt sein. Ein Bruchteil im Hinterland soll noch genutzt werden. Ein Nachbar hat bei der Gestaltung des Areals seine Kooperation signalisiert. Der Abriss bleibt trotz aller baulicher Voruntersuchungen wie so oft in solchen Fällen eine Wundertüte, heißt es von den Experten.