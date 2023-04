Das Areal am Wilhelmsplatz in Berka/Werra, auf dem ein marodes Haus stand, hat Eigentümer Thomas Pelster terrassenförmig als Parkfläche herrichten lassen. Dabei wurde auch der beim Abriss entdeckte historische Brunnen eingefasst und mit Eisengitter abgedeckt.

Eigentümer hübscht Abrissfläche in Berka auf

Berka/Werra. Ein innerörtlicher Schandfleck in Berka/Werra ist beseitigt.

Mittelfristig soll und muss das Areal im Ortskern von Berka/Werra wieder bebaut werden, so die Auflage der Behörden. Ein bisheriger Schandfleck im Zentrum ist von Eigentümer Thomas Pelster aber erst einmal abgestellt, in dem er das Areal nach dem Abriss eines maroden Hauses terrassenförmig als Parkfläche herrichten und den beim Abriss entdeckten Brunnen einfassen ließ. Etwas Grün soll den Anblick der Fläche in Kürze noch weiter verschönern.

Über solche und andere Themen werden Bürger von der Verwaltung bei einer verschobenen Bürgerversammlung am 27. April, 19 Uhr, im „Felsenkeller“ informiert. Ab 18 Uhr ist eine Besichtigung des sanierten Saales und des Anbaus möglich.

Mehr Sorgen bereitet der Verwaltung der Zustand einiger historischer Häuser am unteren Wilhelmsplatz. Die Gebäude sind marode und ein Schandfleck des Stadtkerns. Jedoch fühlt sich von Nachfahren und Erben niemand für die verkommenen Gebäude zuständig, sagt Bürgermeister Maik Klotzbach (SPD), noch nicht mal für die Beisetzung verstorbener Besitzer. Dieses Problem in direkter Blickbeziehung zum Rathaus werde die Verwaltung noch lange beschäftigen.