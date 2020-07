Nora und Marie dürfen nach dem Sommer in die Schule. Für sie und ihre Mama ist der Wechsel von der Kita in die Grundschule ein großes Ereignis.

Abschied und Willkommen

Tschüss, Kita! Hallo Schule! Da feiern sie nun ihr wahrscheinlich erstes bewusstes Abschiedsfest, die Abc-Schützen in spe. Stehen da vorn, strahlen übers ganze Gesicht, kriegen die Mappe mit ihren besten Kunstwerken überreicht, dazu ein Kissen mit selbst gewebtem Eigenanteil und obendrein liest eine lächelnde Erzieherin jedem Kind einen ganz persönlichen Abschiedsbrief vor.

Hatte ich auch einen solch tollen Kindergartenabschluss? Ich glaube schon. Dann denke ich natürlich an meine Schultüte, die in der Erinnerung riesengroß gewesen ist und unendlich viele Schätze enthielt. Als ich sie damals stolz umklammerte, war „Schule“ nur ein Wort, das etwas völlig Neues verhieß, und endlich „Schulkind“ – das bedeutete so viel wie „schon groß sein“, „kein Baby mehr“ und „selbermachen“.

Natürlich hatte ich keinerlei Ahnung, wie unendlich lang mir die Schule mal vorkommen würde, wie ihr Alltag gelegentlich auch nervte. Aber dann, nachdem das Abi geschafft war, bekam das Vergangene – bekamen die Lehrerinnen und Lehrer, die Klassenfahrten, die Freunde und all die Stunden – gewissermaßen einen feuchten Glanz, und zwar in der plötzlichen Einsicht – diese Lebensphase ist jetzt vorüber. Dass Abschied weh tut, auch wenn man sich lange darauf gefreut hat, fiel mir seinerzeit zum ersten Mal auf.

Seitdem stellte sich dieses Gefühl immer mal wieder ein… wie jetzt beim Kita-Abschiedsfest meiner Töchter, wo mir Tränen der Rührung kullerten. Die ganze Kindergartenzeit ließ ich in meinem Kopf Revue passieren: Ungezählte Waldspaziergänge. Die sich daraus formende enge Bindung zur Natur, so dass die Kinder in jedem Blatt und jeder Schnecke ein kleines Wunder zu erkennen vermögen.

Spiele und Picknicks auf der Himmelswiese. Der unwiderstehliche Duft von frisch gebackenen Brötchen, mit dem die Kleinen jeden Morgen empfangen wurden. Die Ausflüge zu den Eseln in Herleshausen. Lauschige Adventstage, gesammelte Herbstblätter, verzierte Ostereier, selbst gebastelte Lampions. Die besten Freundinnen und Freunde. Die Erzieherinnen, bei denen ich mich von Herzen bedanken möchte, dass sie meine Schmuckfusseln auf ihrem Weg ins Leben so liebevoll begleitet haben.

Während ich schniefend nach dem Taschentuch fingerte, war bei den Kindern von Abschiedsschmerz keine Spur. Vielmehr leuchteten in ihren Augen Abenteuerlust und Vorfreude auf all das, was nun kommen wird. Das „Tschüss Kita“ geht ganz leicht und ohne jede Wehmut über die Lippen, das „endlich Schulkind“ ist noch völlig ungetrübt.