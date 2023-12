Abschlussfest für Leseratten in Eisenacher Stadtbibliothek

30 Kinder beteiligten sich am Freizeit-Leseprojekt

Mit einer großen Abschlussveranstaltung sind das Leseratten- und das Lego-Projekt in der Stadtbibliothek Eisenach zu Ende gegangen. Neben den eingeladenen Kindern waren auch sehr viele Eltern, Großeltern und Geschwister mitgekommen.

Mehr als 30 Kinder hatten sich an dem diesjährigen Freizeit-Leseprojekt „Ich bin eine Leseratte“ beteiligt. 27 von ihnen lasen nicht nur ein oder mehrere der angebotenen Titel, sondern beantworteten zu den Büchern auch Fragen. Alle, die das Leseratten-Begleitheft abgegeben haben, waren nun zum Abschlussfest eingeladen. Sie bekamen, durch die ehrenamtliche Beigeordnete der Stadt Eisenach, Heike Apel-Spengler, und Kinderbibliothekarin Sandra Gürnth, einen Büchergutschein als Anerkennung.

Mädchen und Jungen führen ihre Modelle einer Jury vor

Ein Mädchen beteiligte sich in diesem Jahr nicht nur am Leseratten-Projekt, sondern gehörte auch zu einem der beiden Lego-Teams. Das Lego-Projekt bot die Stadtbibliothek Eisenach in diesem Jahr zum ersten Mal an, und zwar als Ferienfreizeit in den Herbstferien. Jeweils sechs Mädchen und sechs Jungen bildeten ein Team und bauten in der Projektwoche fleißig Modelle zum vorgegebenen Thema „Masterpeaces“. Dabei ließen sie ihrer Kreativität freien Lauf. Die Jungen bauten einen Freizeitpark mit vielen Angeboten, die Mädchen ein Festivalgelände mit Bühnenshow. Aber es gab noch eine weitere Herausforderung: mindestens ein Teil musste sich bewegen und mit Hilfe eines Laptops konnten Licht, Sound und anderes programmiert werden.

Beide Gruppen stellten am Samstag ihre Modelle nicht nur ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern und den Leseratten-Kindern vor, sondern auch einer Jury. Die Kinder bekamen neben einer Urkunde und einer Medaille einen Büchergutschein. Bibliotheksleiterin Annette Brunner bedankte sich bei allen Unterstützern, ohne die diese beiden Projekte nicht umsetzbar gewesen wären.