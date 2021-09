Acapella-Feuerwerk in Bad Salzungen

Bad Salzungen. Das Acapella-Festival in Bad Salzungen beginnt am 24. September in der Stadtkirche.

Längst hat sich das A-Capella-Festival in Bad Salzungen zu einem musikalischen Höhepunkt in der Region gemausert. Vom 24. bis 26. September steigt es wieder. Den Auftakt machen die Ausrichter, das Septett Viva la Musica, mit dem Quartett Fracksausen aus Erfurt gemeinschaftlich in der Stadtkirche (19.30 Uhr).

Das Festival ist Plattform für exzellente Vokalmusik in breitem Spektrum. Mit von der Partie sind die international renommierten Maybebop und Calmus. Erstere ist am Samstag im Pressenwerk zu hören, Calmus, ein gesanglich begnadeter Fünfer aus Leipzig, am Sonntag in der Stadtkirche (beide 19.30 Uhr). Was Maybebop auf der Kirsche haben, zeigten die vier Männer vielfach. Deutsche Texte, Originalität, bestes Entertainment, entwaffnend, ohrwurmtauglich, sind Prädikate. Calmus ist eine der erfolgreichsten Vokalgruppen Deutschlands mit Homogenität, Präzision und Witz im Gepäck.

