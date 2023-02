Kulturstaatssekretärin Tina Beer (Mitte) versuchte sich am Blütendrehen im Zunfthaus, hier mit Zunftchef Torsten Daut und Susanne Stückrad. (Archivbild)

Acht statt zehn Spielmannszüge beim Umzug der Sommergewinnzunft in Eisenach

Eisenach. Budget reicht nicht mehr für zehn Spielmannszüge. Zunft arbeitet mit dem Eisenacher Gewerbeverein zusammen.

Der Vorstand der Eisenacher Sommergewinnszunft weist im Zusammenhang mit dem Besuch von Thüringens Kulturstaatssekretärin Tina Beer daraufhin, dass in diesem Jahr zum großen, traditionellen Umzug zum Frühlingsfest nur acht statt der bisher zehn Spielmannszüge unter Vertrag genommen werden konnten. Grund sind die auch für Spielmannszüge gestiegenen Kosten. Das Budget der Sommergewinnszunft von 8000 Euro für die Kapellen reiche für zehn Spielmannszüge nicht aus.

Über verweisen Zunft und Förderverein auf die Zusammenarbeit mit dem Eisenacher Gewerbeverein hin. Die geäußerte Kritik am Gewerbeverein, so heißt es in einer Mitteilung der Zunft, „stammt von einem einzelnen Vorstandsmitglied und spiegelt nicht die Meinung des gesamten Vorstandes wieder“.