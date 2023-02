Achtung Kernstadt! Böhm wirft sein Hut in den Ring

Schnellmannshausen. Knappe vier Stunden gute Unterhaltung bietet der Schnellmannshäuser Carneval Verein in der närrischen Hochzeit.

„Kurt Böhm for President of the United Kernstadt“. Nun ist die Katze aus dem Sack. Die Schnellmannshäuser Carneval Partei (SCP) schickt zur Treffurter Bürgermeisterwahl im März einen Kandidaten. Sven Fischer alias Kurt Böhm hat bei den Gala-Sitzungen der Schnellmannshäuser Karnevalisten am Wochenende seinen Hut in den Ring und dem am Freitag in der Show anwesenden Bürgermeister Michael Reinz gleich ein paar nette Worte an den Kopf geworfen.

Tanzmariechen und Gesangssolistin: Lucy Albrecht, mit Grademädchen und Partnerin Miriam Kött (3.v.l.). Foto: Jensen Zlotowicz

Es war der Programmteil, den das Publikum mit der größten Spannung erwartet hatte, weil Fischer, also Böhm, ist wie er ist: spitzer als alle Pfeile der Treffurter Steel-Darter. Warum die Raiffeisenbank ausgerechnet ihre Filiale in Treffurt nicht schließt sei klar. Schließlich fange Reinz nach der Wahl dort wieder an, dort, wo er vor zwölf Jahren hergekommen war: bei Raiffeisen.

„Ifffta“, das „Protektorat der Kernstadt“

Wenn er noch sechs Jahre macht, sei er länger dran als wie „die Merkel“. Was diese Frau in ihrer letzten Legislatur auf die Reihe bekommen habe, wisse jeder. Im Amtsblatt der Kommune seien mehr Fotos von Michael als der Buchstabe E und dem Ortsteil „Ifffta“, dem „Protektorat der Kernstadt“, erfülle der Bürgermeister sogar Wünsche, die keiner wolle und keiner brauche. „oi-joijoi-joijoi-joijoi ...“ Wenn sich Faschingspublikum nicht sicher ist, ob es die Hand vor den Mund halten oder losgröhlen soll, hat ein Büttenredner wohl den Nerv getroffen. Jedenfalls macht es Böhm, und er werde es besser mache als der Michael, kündigte er an. Alles andere wäre Kaspertheater, war zu lesen.

Der unnachahmliche Bütten-Torero Sven Fischer Foto: Jensen Zlotowicz

Die Schnellmannshäuser Bühnenshow hatte reichlich Licht. Dazu zählte der grandiose Turnerbund 1891, diesmal mit einer Shaolin-Show, ebenso wie die Tanzmariechen Lucy Albrecht und Miriam Kött, das Funkenpaar Annabell-Leonie Liebetrau und Justin Luhn, die tanzenden Almrocker und ein mitreißend-komisches Männerballett, dem Trainerin Dorina Fischer eine feine Wild-West-Nummer draufpackte.

Bürgermeisterkandidat und Bühnenfeger Eric Deisenroth würzte das Programm übrigens mit Gesangspartnerin Romy Liebetrau musikalisch („Hilfe, unsre Kneipe brennt“). Der „Beethoven“ aus Schrapfendorf komponiert und textet sowas natürlich selbst.

Wo Licht ist, ist war aber auch etwas Schatten. Konserven-Jingle statt Live-Band, eine Moderation, mit Luft nach oben und ein Traditionsduo, dass nicht an frühere Auftritte heranreichte. Das Damenkränzchen von Berta & Lisbeth alias Claudia Fischer und Markus Liebetrau zog sich wie warmer Parmesan und war inhaltlich kalter Kaffee.

Für den SCV war der Neustart nach Corona eine Herausforderung wie für alle anderen Faschingsvereine. Dass der gelang, daran hatten unter anderem 19 ehrenamtliche Mitstreiter hinter den Kulissen ihren Anteil, die am Freitag den Orden der Saison als Dankeschön erhielten. Eine besondere Ehre wurde SCV-Präsident Heiko Jauernik zu teil. Der Kapitän kann aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht auf der Kommandobrücke stehen. Den Ehrenorden für seine 25-jährige Mitarbeiten in Schnellmannshäuser Karneval nahm er aber in Empfang.