Advent auf dem Mölmeshof bei Marksuhl

Mölmeshof. Töpferin Franka Bronisch lädt ein für 3./4. Dezember

Es weihnachtet auch auf dem Mölmeshof bei Marksuhl. Und so lädt auch in diesem Jahr Töpferin Franka Bronisch zum Advent in ihre Mölmeshof-Töpferei ein. Am Samstag und Sonntag (3./4. Dezember) gibt es dort jeweils zwischen 11 und 17 Uhr wieder viel zu entdecken. Gebrauchsgeschirr, Riesentassen, Backtassen, Töpfe für Kartoffeln, Zwiebeln oder Brot, Vogel- und Lichterhäuser sind im Angebot. Dazu gibt es Kerzenziehen, Stockbrot, heiße Suppe, Kaffee, Tee und Glühwein.