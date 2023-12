Adventskalender in Schweina: Dinge für Augen und Herzen

Schweina. Schweinaer Kunstschule gestaltet großen Adventskalender.

Am Freitag öffnete sich das erste Türchen des Kunstschul-Adventskalenders in Schweina. Mit viel Kreativität und unglaublicher Vorfreude wurde der Inhalt aller 24 Türchen gestaltet, teilt Anette Bartholomé von der Kunstschule mit. Alle Werkstätten und Kurse, alle Teilnehmer, Dozenten und Freunde der Kunstschule haben sich beteiligt. Entstanden sind märchenhafte Szenen, Wünsche und Träume oder verschiedene kleine Anregungen zum Nachbauen.

Jeden Tag um 16 Uhr wird sich in einem der vier großen Schaufenster vom „Grünen Haus“ am Markt in Schweina ein Türchen öffnen.