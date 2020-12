Gebaut hat Eberhardt Walther einen Adventskalender aus Holz. Dieser ist so konstruiert, dass er auch im nächsten Jahr wieder aufgestellt werden kann.

Wutha-Farnroda. Eberhardt Walther aus Wutha-Farnorda begeistert die Kinder in seiner Nachbarschaft mit einer tollen Idee.

Adventskalender in Wutha-Farnroda statt Feuerzangenbowle und Kinderpunsch

Jedes Kind liebt es, im Dezember jeden Tag ein Türchen öffnen zu können und zu sehen, was sich hinter diesem verbirgt. Dies soll ja bekanntlich auch das Warten auf Weihnachten verkürzen. Doch noch spannender wird es, wenn die Kinder selbst an einem Adventskalender mitwirken können und mit Freude warten, an welchem Tag ihr Bild aufgedeckt wird. Diese Idee hat Eberhardt Walther aus Wutha-Farnroda.