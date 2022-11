Adventskonzert in Kirche Farnroda

Ulrike Jary und Pianist Thomas Zimmermann bei einem Auftritt in der Kaffeemühle in Wutha-Farnroda.

Wutha-Farnroda. In der Laurentiuskirche Farnroda wird es am zweiten Advent musikalisch-weihnachtlich.

Sängerin Ulrike Jary und Pianist Thomas Zimmermann sind ein eingespieltes Duo. Als Begleiter beim heimischen Adventskonzert in der Kirche in Farnroda am Sonntag, 4. Dezember haben sich beide Gitarrist und Sänger Bastian Coburger aus Eisenach und den Kirchenchor Erbstromtal in Boot geholt. Die Akteure beweisen sich einzeln und als Gemeinschaft. Weihnachtlich wird es am zweiten Advent ab 16.30 Uhr in der Laurentiuskirche nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch.