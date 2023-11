Adventsmarkt in Eisenach: Alternativ und selbst gemacht

Eisenach. Weihnachtliches Markttreiben am Wochenende in der ehemaligen Brauerei.

Das Thüringische Umweltzentrum Eisenach lädt vom 1. bis 3. Dezember wieder zu einem alternativen Adventsmarkt in die ehemalige Brauerei, Wartburgallee 25, ein. Der Markt startet am Freitag, 16 Uhr, mit einem Glühwein-Opening, dann noch ohne Verkaufsgeschehen. Am Samstag, 13 bis 19 Uhr, und Sonntag, 12 bis 17 Uhr, herrscht auf dem Gelände der Brauerei dann emsiges Markttreiben mit vielen selbst gemachten Artikeln für Groß und Klein. Auf unserem Archivbild ist Sockenstrickerin Ursula Winkler zu sehen.