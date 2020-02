Seniorenbeirat in Eisenach fordert mehr Schutz vor Bränden

Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat der Eisenacher Seniorenbeirat zu einer öffentlichen Gremiensitzung eingeladen. Nicht nur die Vorsitzende Erika Hermanns freute sich über den unverhofft hohen Zuspruch. Neben Mitgliedern aus dem Beirat kamen gut ein Dutzend Eisenacher. „Wir wollen damit den Kontakt von Senioren zu uns festigen, aber auch uns Probleme schildern lassen, bei denen wir helfen können“, so Erika Hermanns. Zwei Mal im Jahr soll es künftig solche öffentlichen Sitzungen geben.

Es gab einiges, was den Gekommenen auf den Nägeln brachte. Ein Thema waren die jüngsten Kellerbrände bei der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG). Erst vergangenes Wochenende musste die Feuerwehr wieder zu Feuern nach Eisenach-Nord ausrücken. So schilderte eine Frau, dass sie Sorge um die Sicherheit habe und dass aus ihrer Sicht vor allem die Durchgängigkeit in den Kellerbereichen ein großes Problem ist. Heike Apel-Spengler, Vorstand im Seniorenbeirat, berichtete, dass sie erst letzte Woche mit dem Geschäftsführer der SWG zu diesem Thema das Gespräch gesucht hat. Ergebnis ist, dass es zeitnah eine Versammlung von betroffenen Mietern, mit Feuerwehr, SWG und Polizei im Nachbarschaftstreff geben soll, um Mietern Hinweise zu geben, aber auch Sorgen und Probleme aufzunehmen. „Es wird auch darum gehen, welche Aufgaben ein Mieter hat“, sprach Hermanns den Umstand an, dass es Bewohner gibt, welche die Tür offen stehen lassen oder jeden reinlassen, der klingelt. Aus der Runde der Gäste kamen Vorschläge, die Briefkästen außerhalb anzubringen oder die Keller zu dritteln, ebenso wurde der Bau von Brandschutztüren geraten. Dies gebe es bei der Wohnungsgenossenschaft „Sonnenschein“. All das soll Thema der Versammlung werden. Ein genauer Termin steht aber noch nicht fest.

Auch Hans-Georg Pohl hatte Hinweise zum Thema Sicherheit, er beklagte die fahrenden Radfahrer in der Fußgängerzone in der Karlstraße, ebenso ärgert ihn die Unsauberkeit vor diversen Supermärkten. „Wenn man Sonntagmorgen in der Stadt vor den Einkaufszentren spazieren geht, laufen die Müllkörbe über“, schilderte der Mann. Und noch ein Thema war ihm wichtig, dass manche Busfahrer keine Rücksicht auf Menschen nehmen, die mit Rollatoren im Bus fahren. Er selbst sei am Marktkauf unlängst gestürzt, weil der Abstand zwischen Ausstieg und Gehsteig mit Rollator viel zu groß gewesen ist, berichtete er zur Sitzung. Erika Hermanns äußerte Verständnis, sagte aber, dass allgemeine Hinweise zu Problemen ihnen nicht weiterhelfen. Wichtig sei es, dass ältere Menschen sich bei solchen Vorfällen Tag, Uhrzeit und Linie merken. Dann könne der Seniorenbeirat im Fahrgastbeirat das Thema gezielter ansprechen, verdeutlichte die Seniorenbeauftragte der Stadt. Den Hinweis gab sie auch, als ein älteren Mann erzählte, dass er bei Müllentsorgungen mit dem E-Scooter kaum fahren kann, weil die Tonnen ihm und auch Müttern mit Kinderwagen den Weg versperren und manchmal ein Durchkommen unmöglich machten. Der Seniorenbeirat versprach seine Hilfe.

Hermanns, früher aktive Polizistin, warnte zudem vor den immer aggressiver werdenden Trickbetrügern. Akut seien derzeit Fälle mit falschen Polizisten. „Die Polizei ruft nie über die Nummer 110 an“, gab die Vorsitzende den Gästen dies mit auf den Weg und riet zu Vorsicht bei Anrufen von Fremden.

Gekommen war auch der neue Eisenacher Beauftragte für Menschen mit Behinderungen, Dennis Petschner. Er bot an, bei Fragen fehlender Barrierefreiheit mit ihm ins Gespräch zu kommen. Den Hinweis, in Eisenach-Nord mal eine Sprechstunde der Seniorenbeauftragten abzuhalten, fand bei Hermanns ebenso offene Ohren. Andere Themen waren zu schmale Parkplätze und zu kurze Ampelzeiten für Fußgänger.