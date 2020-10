Eisenach: Änderung beim Lutherpreis

Alle zwei Jahre wird von den Lutherstädten der Preis „Das unerschrockene Wort“ verliehen. Ausgezeichnet werden Frauen und Männer, die bereit sind „für unerschrockenes Auftreten Unbill in Kauf zu nehmen“ – so wie seinerzeit Martin Luther, der sich 1521 während des Reichstags zu Worms für seine innere Überzeugung verantworten musste. Eisenach gehört zu den Lutherstädten, die jeweils einen Vorschlag für das unerschrockene Wort unterbreiten können.

Bisher war es so geregelt, dass der Hauptausschuss des Stadtrats den Vorschlag einstimmig beschließen musste. Stadtrat Thomas May (Eisenacher Aufbruch) hat zur vergangenen Sitzung darauf hingewiesen, dass in den letzten Jahren vor allem Frauen und Männer für ihre mutige Haltung gegen rassistische oder neofaschistische Umtriebe geehrt worden sind. „Da im Hauptausschuss auch NPD und AfD vertreten sind, hätten solche Preisträger keine Chance, von der Stadt Eisenach nominiert zu werden“, machte Thomas May aufmerksam und beantragte, nicht mehr auf der Einstimmigkeit zu bestehen.

Seitens der CDU-Fraktion ist ergänzt worden, dass künftig drei Viertel der Stimmen im Hauptausschuss ausreichen sollen, damit Eisenach einen eigenen Vorschlag machen kann. Dieser neuen Regelung ist mit 17 Ja- zu 14 Neinstimmen bei zwei Enthaltungen zugestimmt worden.