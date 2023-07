Ärztin hält Vortrag in Eisenach über würdiges Sterben

Eisenach. Eine Palliativärztin erzählt am 18. Juli 2023 im Eisenacher Hospiz über Menschen am Lebensende. Begleitend gibt es eine Ausstellung.

„Der Mensch am Lebensende“ ist Thema eines Vortrags und Gesprächs mit der Palliativärztin Katja Heim, zu dem am Dienstag, 18. Juli, 17 Uhr, ins Hospiz in Eisenach, Schillerstraße 11b, eingeladen wird. Es moderiert Schwester Annegret Bachmann, Oberin des Diakonissenhauses. Die Veranstaltung ist eingebettet in eine Ausstellung, die derzeit in der Nikolaikirche zu sehen ist. Diese lädt ein, sich mit Sterben und Tod auseinander zu setzen. Schenken? Vererben? Stiften? Auf verschiedenen Schautafeln stellen Menschen ihre Lebensschätze vor. Besucherinnen und Besucher der Ausstellung sind eingeladen, ihre Schatzkiste des Lebens symbolisch oder gedanklich zu füllen.

Ausstellung „Was bleibt?“ bis 23. Juli, Nikolaikirche Eisenach