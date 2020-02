Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Agenten auf beiden Seiten der Mauer

Heiligt der Zweck die Mittel? Diese Frage stellt der Autor Thedy Van Goy mit seinem 2019 erschienen Roman „Die Wende: Die letzten 20 Jahre einer brüchigen Mauer“, das er am 13. Februar im Haus auf der Grenze der Gedenkstätte Point Alpha bei einer exklusiven Autorenlesung vorstellen wird.

Der eine, Uli Winkler, würde diese Frage bedenkenlos mit Ja beantworten, denn in der DDR der 1970er Jahre gibt es für ihn keinen Widerspruch: Der sozialistische Arbeiter- und Bauernstaat muss gegen den kapitalistischen Westen verteidigt werden – zur Not auch mit Gewalt. Der andere, Michael Ivanov, tut sich da schon schwerer: Als Doppelagent muss er auch die Interessen des Westens schützen – ebenfalls mit nicht immer moralisch einwandfreien Methoden. Aus ehemals besten Freunden werden erbitterte Feinde, die ihre Ziele erbarmungslos verfolgen.

Der Agententhriller überspannt zwei Jahrzehnte des kalten Krieges und verbindet reale geschichtliche Hintergründe gekonnt mit zwei fiktiven, rastlosen Geistern. Er spielt mit dem Gedanken, warum die DDR zum Scheitern verurteilt war, wirft aber auch einen gezielten Blick darauf, warum es diese Sicht der Dinge damals so noch nicht gegeben hat. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.



Autorenlesung mit Thedy Van Goy am Donnerstag, 13. Februar, um 18.30 Uhr im Haus auf der Grenze am Platz der Deutschen Einheit 1 in Geisa. Weitere Infos auf www.pointalpha.com/veranstaltungen/alle