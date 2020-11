Merkers. Im Wartburgkreis hat ein Autofahrer den Rückwärtsgang eingelegt und fuhr zwei Fußgänger an, die ihm zuvor gestikulierten, dass er langsamer fahren solle.

Aggressiver Raser fährt zwei Fußgänger an und flüchtet

Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Montagabend zwei Fußgänger in Merkers (Wartburgkreis) angefahren und verletzt. Laut Polizei war der Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Goethestraße unterwegs, woraufhin ihm drei Fußgänger mit Gesten deutlich machten, dass er sein Tempo reduzieren solle.

Daraufhin stoppte der Autofahrer, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen zwei der drei Personen, die dabei leicht verletzt wurden. Anschließend sei der 25-Jährige davongefahren, ohne sich um die Verletzten zu kümmern.

Die Ermittlungen führten die Polizei zu dem 25-Jährigen. Den Angaben zufolge war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte die Fahrzeugschlüssel des Autos an sich genommen, ohne die Halterin des Fahrzeugs in Kenntnis zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Meldungen der Polizei