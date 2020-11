Aha-Erlebnis für Betrachter im Werratal bei Frankenroda

Ein Großprojekt der Verkehrssicherung ist der massive Einschlag zur Verkehrssicherung zwischen Frankenroda und Probstei Zella. Der Hang im Vordergrund ist bereits gelichtet, die Kalkfelsen wieder sichtbar. So passiert das auch weiter am Reiterhof und Canyon.

Was die beiden jungen Forstleute aus dem Frankischen in den vergangenen zwei Wochen an den Hängen entlang der schmalen Straße zwischen Frankenroda und Probstei Zella geleistet haben, ringt ihren weniger sportlichen Kollegen in den schweren Greifern Hochachtung ab. Das Ergebnis dessen, was die Fachleute mit der Motorsäge im Fünf-Tage-Akkord vom Stamm holten, ist jetzt im Naturschutzgebiet deutlich. Die Hänge sehen so aus wie die gesamten Hänge ringsum vor etwa 100 Jahren, sagt Revierleiter Michael Kappauf, nämlich ziemlich baumlos. Die pittoresken Felsformationen aus Kalkstein treten dafür nun mehr denn je zum Vorschein.

2011 verunglückte bei Baumfällarbeiten im Tal ein 20 Jahre alter Forstarbeiter tödlich. Die Gedenktafel wird nach Abschluss der Baumfällarbeiten wieder an ihrem Platz angebracht. Foto: Jensen Zlotowicz