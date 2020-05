Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Akademie bringt Kunst in den Sommer

Die Inspirationen werden den Teilnehmern der diesjährigen künstlerischen Sommerakademie der Kinder- und Jugendkunstschule Wartburgkreis im Park Altenstein wohl kaum ausgehen. Vom 1. bis 31. August gibt es in diesem traumhaften Ambiente ein vielfältiges Sommerakademie-Programm: von klassischen Themen wie Malerei, Zeichnung und Bildhauerei bis hin zu Illustration, Druckgrafik, philosophischem Spaziergang und einem künstlerischen Kinderferienkurs.

„Das historische Parkensemble bietet ideale Voraussetzungen für alle Kunstbegeisterten. Es ist architektonisch sehr reizvoll und hält unzählige Motive parat. Hier kann man mit viel Freude und Leichtigkeit in der Natur experimentieren“, sagt Aline Burghardt, Vorsitzende der Schule.

Zum fünften Mal gibt es die künstlerische Sommerakademie, die mit 13 Kursen aufwartet, mehr als doppelt so viele als im Vorjahr. Ob mit Zeichenstift, Pinsel und Aquarellfarben, in Acryl gemalt, in Holz geschnitten oder in Zink „radiert“ – das Angebot ist vielfältig.

Anmeldungen für die Sommerakademie nimmt die Kinder- und Jugendkunstschule bis jeweils eine Woche vor dem Start des Kurses entgegen. Frühbuchern winkt bis 30. Juni ein Rabatt.

Weitere Informationen unter www.kunstschule-wak.de