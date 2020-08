Aktion Stadtradeln startet wieder in Eisenach

Die Wartburgstadt Eisenach beteiligt sich vom 2. bis 22. September wieder an der Aktion Stadtradeln. In diesem Zeitraum können alle, die in Eisenach leben, arbeiten, einem Verein angehören oder hier eine Bildungseinrichtung besuchen, bei der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnis mitmachen und dabei möglichst viele Radkilometer zusammenstrampeln.

Radfahren sei, so Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke), nicht nur gut für das Klima, sondern bringe den Radler in der Stadt oft schneller ans Ziel und bereite keine Parkplatzprobleme. Eventuelle Baustellen in Eisenach lassen sich einfach umfahren. „Vor allem macht Radfahren Spaß – probieren Sie es aus“, ermuntert Katja Wolf die Eisenacher zur Teilnahme. Sie betont außerdem: „Wir wollen möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.“

Eisenach erreicht im vergangenen Jahr fast 9000 Kilometer

Jeder Radler könne ein Stadtradel-Team gründen oder einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen. Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht Eisenach auch Stadtradeln-Stars, die in den drei Wettbewerbswochen kein Auto nutzen und komplett auf das Fahrrad umsteigen. Während der Aktionsphase dürfen sie über ihre Erfahrungen als Alltagsradler im Stadtradeln-Blog berichten.

Aktuell führt die Region Hannover mit 3,07 Millionen Kilometern und 13.588 Radlern das Ranking an. Schlusslicht ist derzeit auf Platz 720 die Stadt Beverungen (Nordrhein-Westfalen) mit nur einem Radler und 24 Kilometern. In der Kategorie 10.000 bis 49.999 Einwohner gewann im Vorjahr die Stadt Leer mit insgesamt 533.872 Kilometern. Mit 151,7 Kilometern pro Teilnehmer siegt in der Kommunengröße, in der Eisenach gewertet wird, Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis). Insgesamt nahmen 2019 insgesamt 7001 Kommunen teil. Dabei erradelte Eisenach 8.893 Kilometer.

Anmelden können sich Interessierte ab sofort online unter: stadtradeln.de/eisenach.