Aktionstag in Eisenach klärt über Alkohol auf

Eine so genannte Rauschbrille kommt beim Aktionstag zur Alkohol-Prävention in Eisenach zum Einsatz.

Eisenach. Die Diako Thüringen und die Verkehrswacht informieren in Eisenach über Folgen von zu viel Alkohol.

„Alkohol? – weniger ist besser!“ – unter dieser Überschrift laden die Diako Thüringen und die Verkehrswacht am Mittwoch, 18. Mai, 13 bis 17 Uhr, in das Nachbarschaftszentrum in der Eisenacher Goethestraße ein. Es werden Informationen zum Thema angeboten. Dazu gibt es alkoholfreie Cocktails. Mittels einer Rauschbrille können Besucher beispielsweise testen, wie es ist, wenn man unter Einfluss von Alkohol am Steuer eines Autos sitzt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung ist nicht erforderlich.