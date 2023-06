Aktionstag zu Gesundheit und Pflege in Bad Salzungen

Bad Salzungen. In Gruppen realistische Handlungsstrategien erarbeitet.

In der Reihe der Aktionstage für Menschen mit Behinderung stand am Montag der Schwerpunkt „Gesundheit und Pflege“ auf der Agenda. Wie bereits beim ersten Aktionstag Anfang Juni, wurden Expertenbefragungen und Fokusgruppen-Interviews sowie Gespräche mit Betroffenen als Ausgangspunkt zugrunde gelegt.

Mit knapp 30 Teilnehmern aus Pflegediensten, Kliniken, Betroffenenverbänden sowie Betroffene selbst war der Aktionstag gut besucht und in kleinen Arbeitsgruppen konnten realistische Handlungsstrategien erarbeitet werden. In einer kurzen Eröffnung berichtet Nicole Briechle, Beauftragte für Menschen mit Behinderung im Wartburgkreis, von einigen Aussagen der Betroffen aus den Interviews: „Pflegeheime sind nur Aufbewahrungsstätten“, „Pflege für Menschen mit Behinderungen ist unwürdig – wie Folter“; „Diese Aussagen geben zu denken und umso mehr müssen wir daran arbeiten, die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung schnellstmöglich zu verbessern“, so Briechle.

Weitere Aktionstage im Landratsamt Bad Salzungen: 29. August zum Thema Arbeit und Beschäftigung und am 14. September zum Thema Mobilität.