Aktionstage für Menschen mit Behinderung starten im Wartburgkreis

Bad Salzungen. Das Landratsamt des Wartburgkreises lädt Interessierte ein, den Landkreis auch für die Bedürfnisse von Menschen mit Handicap zu gestalten. Wer mitwirken möchte, findet hier Kontaktdaten.

„In den letzten Wochen ist wirklich viel passiert“, berichtet Nicole Briechle, die kommunale Beauftragte für Menschen mit Behinderung im Wartburgkreis. „Nach fünf wirklich sehr interessanten Fokusgruppen-Interviews und viel Auswertungsarbeit konnten zahlreiche Bedarfe von Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen herausgefiltert werden. Diese sind die Grundlage, um daraus gute Maßnahmen zum Abbau von Barrieren abzuleiten.“

Zu diesem Zweck findet am 1. Juni, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr, im Tagungsraum 3 des Landratsamts Wartburgkreis der erste Aktionstag statt. An diesem Tag wird es vor allem um die Themen Freizeit, Kultur und Sport gehen. Anmeldungen sind bis zum 26. Mai telefonisch unter 03695/ 61 51 15 oder per Mail an buergerbeauftragte@wartburgkreis.de möglich.

Zu den Aktionstagen sind alle Menschen eingeladen, die aktiv daran mitarbeiten möchten, den Wartburgkreis inklusiver zu gestalten. „Schon den großen Zuspruch bei der Auftaktveranstaltung im letzten November habe ich als Zeichen von viel Interesse an Inklusion und Motivation zur aktiven Mitgestaltung wahrgenommen“, meint Nicole Briechle.