Aktuelle Baustellen in Eisenach

Eisenach. Hier die Mitteilungen der Stadt.

Aufgrund einer Havarie sind Straße und Gehweg In der Flur in Stregda auf Höhe der Hausnummer 6 voll gesperrt. Die Reparaturen dauern voraussichtlich bis 2. Juni.

Noch bis voraussichtlich 30. Juni ist wegen Abbrucharbeiten in Stedtfeld die Fahrbahn in der Straße Lindenrain in Höhe Hausnummer 8 voll gesperrt.

Bis voraussichtlich 2. Juli sind Fahrbahn und Gehweg in der Siebenbornstraße/Ecke Blaubeerweg auf Höhe der Hausnummer 11 voll gesperrt.