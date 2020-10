Alkohol für Kinder gekauft – Polizei misst über 1,0 Promille bei Mädchen

Die Eisenacher Polizei wurde am frühen Mittwochabend auf eine Gruppe von Kindern aufmerksam gemacht, die auf einem Spielplatz in Ruhla in der Nähe der Marienstraße augenscheinlich Alkohol konsumierte. Bei der Kontrolle der 12- und 13-jährigen Mädchen bestätigte sich der Sachverhalt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten die Kinder den Alkohol in Form von Biermix-Getränken von einer 16-Jährigen erhalten.

Beim Atemalkoholtest der Kinder stellten die Polizisten als Höchstwert bei einem Mädchen ein Wert von über 1,0 Promille fest. Nach einer ausführlichen Belehrung seien die Mädchen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben worden.

Weitere Meldungen der Polizei