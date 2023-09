Allergieverein tagt in Eisenach

Eisenach. Öffentliche Fachvorträge am Samstag, 23. September, im Eisenacher Bachhaus.

Der Allergieverein in Europa (AVE) veranstaltet am Samstag, 23. September, 12 bis 14 Uhr, seine Jahrestagung zum vierten Mal in Eisenach unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke). Tagungsort ist das Bachhaus am Frauenplan.

Zum Thema „Heilpflanzen und Diäten zur Unterstützung der Allergiebehandlung“ werden verschiedene Vortragende (Hauptredner: R. Khanferyan aus Moskau) aktuelle Erkenntnisse vor einem interessierten Fach-, Laien- und Betroffenenpublikum präsentieren. Die Vortragsveranstaltung ist kostenfrei.

Ansprechpartner in Eisenach ist Vorstandsmitglied Reinhard Bursitzke, erreichbar unter Telefon: 03691/ 610 637 und per E-Mail unter: bursitzke@arcor.de.