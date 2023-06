Alles nur mit Drama in Eisenach

Notizbuch: Peter Rossbach schreibt über vielerlei Erstklassiges

Erstklassig – die Handballer des ThSV sind in der ersten Handball-Liga. Das ist die Liga, die sich selbst als „stärkste Handball-Liga der Welt“ versteht. Da gehören Spieler samt Trainer auch hin. Und mit ihnen Vereinsführung, Physios, Ball-aufpumper, Jugendwarte, Hallenwarte und der ganze ehrenamtliche Tross, den es für solch einen Erfolg braucht. Die Fans sind schon länger erstklassig. Klar geht das beim ThSV alles nur mit Drama. Ein klarer Sieg wäre für die Herzen aller einfacher gewesen. Aber so ein Finale mit blauen und roten Karten, ausgekugelten Fingern, alten Bekannten (Hallo Duje) und dem vermaledeiten Pfosten ist nervenzerfetzend und am Ende wunderschön.

Aber der ThSV steht damit ja sinnbildlich für eine Stadt, die das Drama liebt. Egal um was es geht, egal welch Vorschlag, welch kleiner Fehler gemacht – erst einmal gibt es Drama, kommen die Weltuntergangs-Propheten um die Ecke, die alles schlechtmachen.

Stadt spielt nicht nur beim Handball ganz oben mit

Dabei spielt diese Stadt nicht nur beim Handball ganz oben mit. Hier agieren weltweit operierende Firmen, hier gibt es eine Ballung an Welterbe-Stätten wie kaum sonst wo. Das 42.000 Einwohner zählende Städtchen lockt mehr als das 20/25-fache dessen an Touristen jedes Jahr an, die mit Wartburg, Bach- und Lutherhaus sowie awe-Museum erstklassige Museen vorfinden. Dazu kommt eine sehr kreative Kulturszene (ich freue mich besonders auf das TAM-Sommertheater und den Wunschpunsch im Landestheater).

Der ThSV zeigt, wie es geht – um die selbstbewusst vorgetragene Teamleistung geht es, nicht darum wer die größte Klappe hat. Jetzt feiern wir aber erst mal mit den Jungs. Das können wir auch erstklassig.