Alltagsgeschichten mit Poesie und Melodie

The See See Riders spielen am Freitagabend beim Kleinklang-Festival.

Eisenach. Zwei Tage lang bietet das Kleinklang-Festival in Eisenach verschiedene Künstler verschiedener Couleur.

Mit maximal 150 Gästen geht das Kleinklang-Festival am „Lebemann“ an der Marienstraße in Eisenach an den Start. Am Freitag, 16. Juli, mit dem Plauener Steve Schubert und Liedern von hier, da und dort. Zartbittere Hymnen auf die schäbigen Seitenstraßen und Hinterhöfe des Lebens.

Ab 21 Uhr gastieren „The See See Riders“, ein junges Quartett, das sich der Blues-, Roots- und Stringband-Musik verschrieben hat. Mit Resonator-Gitarren, Violine und Kontrabass präsentieren die Musikanten ein typisches Stringband-Instrumentarium, das nur noch selten auf den Bühnen zu erleben ist.

Das Line-Up für Samstag ab 19 Uhr: Pete Ewing (Australien, Songwriter;) 20 Uhr: Strandheizung, ein Quartett aus Leipzig mit Affinität zu Alltagsgeschichten und Straßenmusik; 21 Uhr: Lena Minder, eine Wahl-Berlinerin aus Zürich, Singer/Songwriterin mit Faible für Pop und eigene Loops; 22 Uhr: Snowblind (Eisenach), Klassikrock im Akustik-Gewand.

Tickets gibt es für 10 Euro (Zwei-Tages-Ticket: 15 Euro). Der Vorverkauf läuft.