Alte Naumann-Straßen-Brücke soll im März abgerissen werden

In Eisenach werden an verschiedenen Stellen Vorhaben des Hochwasserschutzes an der Hörsel umgesetzt. Das Winterwetter verzögert die Bauarbeiten.

Eisenach. Wegen der Witterungsverhältnisse ruhen einige Baustellen in Eisenach, darunter die für den Hochwasserschutz entlang der Hörsel. Dafür zuständig ist das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN).

Wenn es das Wetter wieder zulässt, wird an mehreren Stellen gleichzeitig gearbeitet. So wird der Ersatzneubau der Friedrich-Naumann-Brücke nahe des Automobilbaumuseums vorbereitet. Unmittelbar an die Brücke schließen sich Hochwasserschutzwände an. Die bereits seit mehreren Jahren genutzte Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer wird beseitigt und durch eine neue Behelfsbrücke etwa 30 Meter weiter stromabwärts ersetzt.

Die Abrissarbeiten der alten Brücke sind nach aktuellem Bauzeitenplan für den März 2021 vorgesehen. Vor Beginn der Abrissarbeiten erfolgt nach Angaben aus dem Landesamt im Baubereich zum Schutz des Fischbestandes eine Abfischung.

Weiter wird informiert, dass im Bereich des Gewerbegebietes „Auf dem Gries“ der erste Bauabschnitt des Hochwasserschutzes umgesetzt wird. Zwischen der Fußgängerbrücke nahe des Opel-Werks und der Brücke Stedtfelder Straße ist das Baufeld hergerichtet. In diesem Zuge wurden Leitungen verlegt und Gehölze gefällt. Die Erdarbeiten beginnen, sobald es das Wetter wieder zulässt.

Die Errichtung der Hochwasserschutzwände entlang des Mühlgrabens und des Roten Baches sowie entlang der Spickenstraße beginnt ebenfalls im Frühjahr. Bis Ende Februar 2021 sollen ebenfalls Gehölze gefällt werden.

Am Ende der Rennbahn/Gaswerkstraße entsteht außerdem eine Geländemodellierung zum Schutz des Gewerbegebietes „Auf dem Gries“. Derzeit werden Stromleitungen in der Adam-Opel-Straße und Herrenmühlenstraße im Auftrag der Eisenacher Versorgungsbetriebe verlegt. Diese Maßnahmen stehen im direkten Zusammenhang mit der Vorbereitung des Hochwasserschutzes. Für die infolge der Baumaßnahmen verbundenen Verkehrsumleitungen und -behinderungen bittet das Landesamt um Verständnis.