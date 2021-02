Alte Zöpfe abschneiden

In schlechten Zeiten werden Menschen oft gottesfürchtig und fangen gar an zu beten, um den Allmächtigen zu bitten, das Unheil abzuwenden. „Vater unser im Himmel …“

Die Pandemie mit ihren im vollen Ausmaß nur vage abzuschätzenden Auswirkungen sorgt für eine bedrohliche Zeit. Existenzen stehen auf dem Spiel. Sicher ist das noch keine Situation, in der Menschen anfangen zu beten.

Aber sie rücken zusammen, machen gemeinsam auf ihre vermaledeite Lage aufmerksam, so wie die Friseure am Mittwoch in Eisenach.

Wenn es ans Eingemachte geht, stehen Friseure unter der Fahne der Handwerksinnung zusammen. Dass es kein Dutzend Betriebe mehr gibt, die überhaupt in der Friseurinnung organisiert sind, ist dabei Randnotiz.

Die Kreishandwerkerschaft und speziell die Friseurobermeister der jüngeren Vergangenheit mussten sich schon vor Corona die Kritik ehrbarer Handwerksbetriebe gefallen lassen, dass sie ausgetreten sind, weil sie für ihren Mitgliedsbeitrag keine adäquate Gegenleistung mehr bekommen hätten, sagt etwa Friseurmeisterin Gabi Ganzer aus Marksuhl.

Vielleicht bietet gerade die Krise jetzt die Gelegenheit, verlorenen Boden zurückzugewinnen. Dafür müssen in der Zunft jedoch alte Zöpfe abgeschnitten werden.