Alter Schriftzug an neuem Haus der „Phantasie“ in Eisenach

Nachdem Handwerker die Fassade des Ersatzneubaus der „Phantasie“ im Eisenacher Mariental fertiggestellt hatten, brachten Michael Werner und Michael Schüller (von links) von der Malerfirma Ullrich aus Wandersleben in dieser Woche die Buchstaben für den ersten Schriftzug über der Vorderfassade an. Sie reinigten, schliffen und lackierten die historischen Metall-Buchstaben, die zuvor vom baufälligen Abrisshaus abgenommen worden sind. Die Versalien aus Metall vom zweiten Schriftzug müssen noch überarbeitet werden und kommen über die Eingangstür an der Nordfassade. Der Neubau der „Phantasie“ beherbergt Ferienwohnungen.