Alexandra Husemeyer (links, Projektleiterin der Achava-Festspiele in Eisenach), Martin Kranz (Intendant Achava-Festspiele Thüringen) und Oberbürgermeisterin Katja Wolf im ehemaligen Elektrizitätswerk an der Uferstraße. In diesen Räumen sollen Begegnungen zu den Festspielen stattfinden und Ausstellungen präsentiert werden.