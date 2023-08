Am Hungerhaken lang durchgehalten

Eisenach. Norman Meißner über unbeantwortete Fragen.

Fragen kann man viel, aber richtige Antworten gibt es nicht immer, wie zwei Eisenacher beim Bürgerdialog mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Erfurter Ega-Park erfuhren. Eine Eisenacher Seniorin ging krankheitsbedingt mit 63 Jahren in Rente, muss aber weiterarbeiten, weil ihre Rente, wie sie sagt, „vorne und hinten nicht reicht“. Obwohl die selbstständige Gastronomin auch wochenends schuftete, käme sie nicht mal auf 900 Euro Rente. Sie klagt: „Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll.“ So muss ihr Mann mit Taxifahrten die Haushaltskasse aufbessern. Auf ihr Problem geht Scholz nicht ein, sondern verteilt Komplimente, wie beeindruckt er ist, dass die Rentnerin am Hungerhaken „ihr Leben lang durchgehalten habe“.

Der Kreisbereitschaftsleiter des DRK Eisenach, Olaf Braun, zeigt sich begeistert, wie vielschichtig der Kanzler über verschiedene Themen informiert ist. Olaf Braun interessiert, wie Standortfragen und Finanzierung beim Aufbau der zehn Betreuungsmodule im Katschutz zu lösen sind. Bei der Finanzierung verweist er auf die prekäre Haushaltslage, beim Standort auf die Länder.