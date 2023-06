Am Mittwoch bleiben die Apotheken im Wartburgkreis zu

Lukas Messerschmidt ist Apotheker in Mihla und beteiligt sich am Apotheken-Protesttag.

Eisenach. Bundesweiter Protesttag: Lieferengpässe bedrohen Arzneimittelversorgung. Notversorgung sichergestellt.

Am Mittwoch, dem 14. Juni, werden sich auch im Wartburgkreis zahlreiche Apotheken am bundesweiten Protesttag der öffentlichen Apotheken beteiligen und geschlossen bleiben, darüber informiert Lukas Messerschmidt, Gebietsvertrauensapotheker für Eisenach und Pressesprecher der Landesapothekerkammer.

Die Thüringer Apothekerinnen und Apotheker weisen darauf hin, dass in einer üblichen Apotheke derzeit zwischen 300 und 400 Arzneimittel im Lager fehlen, die eigentlich vorrätig sein sollen, aber nicht zu beschaffen sind. „In den meisten Fällen ist der Austausch mit einem wirkstoffgleichen Präparat möglich“, sagt Lukas Messerschmidt, selbst Inhaber einer Apotheke in Mihla. „Dann können wir unseren Patienten relativ schnell helfen. Allerdings müssen wir die Nicht-Verfügbarkeit des eigentlich verordneten Präparates auf dem Rezept dokumentieren, damit die Krankenkasse nicht Monate später auf die Idee kommt, das Arzneimittel nicht zu bezahlen.“

Jedoch würden sich die Fälle häufen, in denen kein wirkstoffgleiches Präparat mehr lieferbar sei. Und diese Fälle kosten besonders viel Zeit und Nerven – Telefonate mit Großhandel, Firmen und anderen Apotheken sind nötig, dazu Internetrecherche und Arztrückrufe.

Zwei Euro fünfzig für zwei Stunden Arbeit

„In meiner Apotheke kommt das drei bis fünfmal täglich vor, da können schon mal zwei Stunden draufgehen“, beschreibt Messerschmidt seine Situation. „Im Moment betrifft das hauptsächlich Insuline, die von Diabetikern zur Dauertherapie benötigt werden und Antibiotika, die möglichst schnell eingesetzt werden müssen, um akute bakterielle Infektionen umgehend einzudämmen. Längst sind aber auch Standard-Arzneimittel wie Blutdruck-Senker oder Cholesterin-Senker betroffen.“

Von der Politik fühlen sich die Apotheker nicht ernst genommen. „Jede Apotheke soll nach den Plänen des Gesundheitsministeriums genau 50 Cent für jedes erfolgreich gefundene Austauscharzneimittel bekommen – aber nur, wenn es vorher als versorgungskritisch eingestuft wurde und mit der Arztpraxis Rücksprache gehalten wurde. Also nicht die Fälle, in denen wir in zehn Minuten eine Lösung gefunden haben, sondern nur die, für die wir zehn Telefonate geführt, den Arzt besucht und ein Formular ausgefüllt haben, das wir drei Jahre aufheben. Und das zählt nur, wenn der Hersteller so freundlich war, den Lieferengpass zu melden und die Arzneimittelbehörde das als wichtig angesehen hat“, ärgert sich Lukas Messerschmidt.

„Wir kämpfen am 14. Juni für einen respektvollen Umgang der Politik mit uns, eine gerechte Vergütung, die seit nunmehr zehn Jahren trotz Inflation nicht grundlegend angepasst wurde, für eine wirkliche Lösung der Lieferproblematik und ein unbürokratisches Engpass-Management durch die Apotheken. Und damit kämpfen wir auch für die wohnortnahe Arzneimittelversorgung unserer Patienten“, fasst Messerschmidt zusammen.

Der Thüringer Apothekerverband empfiehlt Patienten, sich Medikamente vorab zu besorgen. Die Notversorgung ist am 14. Juni durch Notdienste gewährleistet. Die entsprechenden Apotheken können den Tageszeitungen und der Webseite aponet.de entnommen oder unter der 116 117 erfragt werden.