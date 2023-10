Am Mittwoch bleibt der Ofen kalt: Schönauer Backfrauen gehen Wandern

Am Hörselbergmuseum in Schönau und am benachbarten Backhaus war bis vor Kurzem eine Open-Air-Ausstellung zur Friedrich Mosengeil zu sehen. Diese wird nun in Breitungen und Meiningen gezeigt.

Schönau. Auf den Spuren des Schönauer Stenografen Friedrich Mosengeil geht es auf den Pleßberg.

Die Schönauer Backfrauen unternehmen am Mittwoch, 25. Oktober, eine Erinnerungswanderung anlässlich des 250. Geburtstages von Friedrich Mosengeil, dem Erfinder der deutschen Steno-Kurzschrift, auf dem Wagner-Mosengeil-Gedenkweg über den Pleßberg bei Breitungen. Treffpunkt ist 9 Uhr an der Marienkirche am Markt in Breitungen. In der Wanderhütte des Rhönklub-Vereins Breitungen ist eine Mittagsrast geplant. Anmeldungen bitte über Christina Reißig unter Telefon: 036921/ 91 029.