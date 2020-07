Die Kreuzung an der Bahnecke ist ein Unfallschwerpunkt Eisenachs

Eisenach. Ein elektronisches Bauteil der Anlage am Bahn-Eck war defekt.

Ampel-Störung in Eisenach ist behoben

Die Störung an der Ampelanlage an der Bahn-Ecke im Kreuzungsbereich von Altstadtstraße und Langensalzaer Straße ist behoben. Das teilte Stadtsprecherin Janina Walter am Donnerstag mit. Die Anlage laufe seit einer Woche wieder störungsfrei, hieß es aus dem Rathaus. Grund für den Ausfall war ein defektes elektronisches Bauteil.

