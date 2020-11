Amt Creuzburg: Diskussion um Verbandswechsel

„Wir brauchen endlich ein Konzept in der Hand als nur nackte Gebührentabellen“, spricht sich der erste Beigeordnete der Stadt Amt Creuzburg, Andreas Böhme (UWG/BfE/FWG), in der Stadtratssitzung für die Ausarbeitung einer Trennungsbilanz als Entscheidungshilfe aus. Durch die Fusion von Mihla und Ebenshausen, deren Abwasserversorgung in den Händen der Eichsfeldwerke (EW) liegt, und Creuzburg im Verbandsgebiet des TAV Eisenach-Erbstromtal (TAV-EE) besteht die Möglichkeit, die Wasserver- und Abwasserentsorgung in die Hand eines Verbandes zu legen.

„Die Trennungsbilanz muss glasklar auf den Tisch, sonst wird es keinen Beschluss für einen Beitritt geben“, betonte auch Winfried Kaufhold, Betriebsleiter EW Wasser GmbH. 65 Verbandsräte des WAZ Obereichsfeld müssten einem Beitritt des Ortsteils Creuzburg mit Scherbda zustimmen. Gleichermaßen könnten Mihla und Ebenshausen aber auch zum TAV wechseln. Dies würde Bischofroda, Berka/Hainich und Lauterbach zur WAZ-Exklave machen. Die Trennungsbilanz, die Wirtschaftsprüfer erstellen müssten, zeigt auf, in welcher Richtung Entschädigungszahlungen für den aufgebenden und aufnehmenden Verband fließen.

Winfried Kaufhold und TAV-Werkleiter Peter Kahlenberg gewährte der Stadtrat je 20 Minuten Rederecht, um den eigenen Verband vorzustellen. „Die Wasserver- und Abwasserentsorgung ist schwer zu vergleichen, aber wir haben fast ähnliche Gebührenstrukturen“, sagt Winfried Kaufhold vergleichend. In den meisten Positionen betrage der Unterschied für den Verbraucher oft nur wenige Cent. Jährlich würden die Eichsfeldwerke etwa 25 Millionen Euro investieren. So sei im Vorjahr ein Kredit von 6,9 Millionen Euro für 0,5 Prozent Zinsen aufgenommen worden.

„Ab 2021 können wir auch wieder Kredite aufnehmen“, betont Peter Kahlenberg für den TAV. Die Verbindlichkeiten des TAV schrumpften im letzten Jahrzehnt um etwa die Hälfte auf einen Stand von aktuell 64 Millionen Euro. In dieser Zeit habe der TAV jährlich Summen zwischen fünf und 14 Millionen Euro investiert. Das Anlagevermögen des TAV betrage zum Ende letzten Jahres in den Bereichen Trinkwasser und Abwasser zusammen 240 Millionen Euro. Beim Trinkwasser gebe es eine Netzlänge von 650 Kilometern und beim Abwasser von 443 Kilometern.

„Für Scherbda kämpfen wir schon lange für eine Lösung; bis jetzt hat es immer am Geld gehapert – in den nächsten drei Jahren, hat man uns versprochen “, sagt Creuzburgs früherer Bürgermeister Ronny Schwanz (CDU) zum erforderlichen Bau einer Abwasserbehandlungsanlage in Scherbda. Tatsächlich stehe das Projekt, so Kahlenberg, ganz oben und solle in den nächsten drei Jahren verwirklicht werden. Es sei eine Anlage geplant, ähnlich der kürzlich in Neukirchen entstandenen.

„Wenn ein Ort in der Dorferneuerung ist, sind wir immer dabei, damit sind wir stets gut gefahren“, betont der TAV-Werkleiter. Zwei Jahre nachdem eine Straße erneuert wird, sie wieder aufzureißen, mache einfach keinen Sinn.

Kaufhold spricht von einer Periode von zehn Jahren, in der das Projekt einer Kläranlage in Scherbda mit Sicherheit realisiert werden könne. Statistisch gesehen würde jedes Jahr in seinem Verbandsgebiet eine Anlage gebaut. Auch er vertritt die Meinung, dass mitgebaut werden müsse, wenn ein Ort in einem Förderprogramm ist. „Man baut so 30 Prozent günstiger“, sagt Kaufhold. Derzeit seien im Verbandsgebiet von EW Wasser zehn Mitgliedsgemeinden in der Dorferneuerung. Die Eichsfeldwerke sind eine Art Stadtwerke eines Landkreises, zu denen beispielsweise auch Personennahverkehr oder Abfallentsorgung gehört.

Mit der Fusion von Creuzburg, Mihla und Ebenshausen zum 1. Januar 2020 sei 18 Monate Zeit, um einen Grundsatzbeschluss für einen Verbandswechsel herbeizuführen. Verstreicht der 30. Juni 2021, bleibt alles beim Alten. „Im Hauptausschuss am nächsten Dienstag in Ebenshausen werden wir weiter über das Thema diskutieren“, kündigt Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG) an.