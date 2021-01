Amtsübergabe im Rathaus von Wutha-Farnroda

Wutha-Farnroda erster Beigeordneter Jörg Schlothauer befindet sich wie Tausende andere Menschen gerade in Quarantäne. Dass sie am 13. Januar endet ist Zufall und Glücksfall zugleich, denn am 14. Januar endet die Amtszeit von Bürgermeister Torsten Gieß (parteilos) und beginnt die Amtszeit seines gewählten Nachfolgers Jörg Schlothauer. Pünktlich zur Amtsübergabe kann Schlothauer also zurück ins Rathaus, wo er den erkrankten Gieß schon über Monate vertreten hatte. Die Verwaltung will Gieß am Donnerstag mit einer Überraschung verabschieden. Er war zur Wahl, die der Beigeordnete etwas überraschend gewann, nicht wieder angetreten.