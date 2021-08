An Behelfsstraße über Fußballplatz geht kein Weg vorbei

Über den Fußballplatz in Neuenhof wird eine Behelfsstraße gebaut, weil die eigentliche Straße (rechts) in Kürze wegen der Kanalarbeiten nicht mehr befahrbar sein wird.

Neuenhof. Die Großbaustelle Neuenhof bekommt eine Behelfsstraße über den Sportplatz, vor allem für die Fahrzeuge des örtlichen Landwirtschaftsbetriebes.

Die Behelfsstraße über den Fußballplatz von Neuenhof sei freilich nur eine Notlösung, aber sie lasse sich so reibungslos wieder zurückbauen wie sie der Baubetrieb gerade auflegt, sagt Gisela Büchner (CDU), Ortsteilbürgermeisterin von Neuenhof-Hörschel. Der Platz werde damit so gut wie keinen Schaden nehmen. Uwe Seifert, ehemaliger Kopf des Sportvereins Werratal Neuenhof, traut dem Frieden nicht. Er befürchtet, dass der Platz in Mitleidenschaft gezogen werde. Das sei bedauerlich, wo den Platz doch so viele Kinder aus dem Dorf zum Bolzen nutzten.

Ortsteilbürgermeisterin und erste hauptamtliche Beigeordnete der Stadt Eisenach, Gisela Büchner, kann Seifert schon verstehen, sieht in seiner Klage aber mehr die Trauer um den schleichenden Niedergang des Neuenhofer Sportvereins, für den Seifert und sein Sohn einst viel Energie investierten. Eine Fußball-Mannschaft oder Wettspielbetrieb gibt es im Dorf schon mehrere Jahre nicht mehr.

Fahrzeuge des Landwirtschaftsbetriebes müssen raus und rein

An der Behelfsstraße, weiß Gisela Büchner, geht jedenfalls kein Weg vorbei. Vor allem der im Hinterland ansässige Landwirtschaftsbetrieb brauche sie und auch der eine oder andere Bewohner oder Besucher der ehemaligen Kaserne. Diese Menschen hätten vielleicht auch laufen können, aber die Fahrzeuge des Landwirtschaftsbetriebes müssten raus und rein können, gerade jetzt in der Erntezeit, sagt Büchner. Einen größeren Stellplatz für Drescher, Traktoren & Co. gibt es im Umfeld des Betriebes und im Dorf nicht.

Neuenhof ist seit Wochen eine einzige Baustelle, die Ortsdurchfahrt gesperrt. Was man dem Eisenacher Stadtteil schon vor mehr als 20 Jahren versprochen hatte, wird nun in die Wege geleitet, nämlich der Anschluss an die Kläranlage in Stedtfeld. Dahin ist es aber auch nach der Fertigstellung der Anlagen in Neuenhof noch buchstäblich ein weiter Weg. Für die Kanalarbeiten wird in Kürze der Kreuzungsbereich an der Dorfeinfahrt aufgegraben – und das sehr tief. Die Straße auf dem Ufer ist dann nicht mehr nutzbar. Deshalb die Behelfsstraße.

Der Neuenhofer Fußballplatz wurde vor Kurzem von Mitarbeitern der Stadtverwaltung Eisenach gemäht, vermittelt durch die Ortsteilbürgermeisterin. Die hatte nämlich erfahren, dass der Sportverein des Dorfes diese Aufgabe nicht mehr wie bisher leiste. Auch das spreche für die momentan gedämpfte Agilität des Vereins.

Die Großbaustelle Neuenhof ertragen die meisten Anwohner mit Geduld und Fassung. Was muss, das muss. Kringeltours-Bootsverleiher Rene Schrön kann den Bootsanleger im Ort derzeit nicht nutzen. Das sei eben mal so. Problemlos setzt er seine Kunden statt dessen in Wartha ein, wo die Ein- und Ausstiegsbedingungen optimal sind.

Obwohl die Wasser/Abwasser-Modernisierung in Neuenhof noch nicht abgeschlossen ist, schaut die Ortsteilbürgermeisterin – bis 2024 will sie den Job noch machen – schon auf das nächste Vorhaben: der Wanderparkplatz am Ortseingang kurz vor dem Rennsteigbeginn. Dort herrscht derzeit viel Betrieb. Ein standesgemäßer Parkplatz für einen exklusiven Ort an Thüringens populärstem Wanderweg ist lange überfällig.