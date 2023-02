Anekdoten, die nicht in den Geschichtsbüchern stehen

Eisenach. Zum Weltgästeführertag am Samstag, 25. Februar, gibt wieder besondere Ausflüge in die Eisenacher Stadtgeschichte

Es dreht sich alles „Sagen, Geschichten und Anekdoten“, wenn die Eisenacher Gästeführer am Samstag, 25. Februar, zum Weltgästeführertag zu einem besonderen Gang in die Geschichte der Stadt Eisenach einladen. Und diesmal gibt es dafür auch ein besonderes Konzept, verraten Helga Stange und Ina Conrad vom vereine Eisenacher Gästeführer, die gemeinsam mit den Kolleginnen Margit Stephan und Petra Heym die Besucherinnen und Besucher mitnehmen.

Den Weltgästeführertag gibt es schon seit 1990, als der Weltverband der Gästeführer, ihn zum ersten Mal ausrief, damals am 21. Februar, dem Gründungstag des Weltverbandes. Da ein Wochentag für die Beteiligten oft ungünstig ist, haben sich viele Vereine – auch der Eisenacher – entschieden, ihre Aktionen an einem Wochenende anzubieten. Seit 1999 gibt es auch ein jährlich wechselndes gemeinsames Motto.

Hinter diesem diesjährigen Motto „Sagen, Geschichten und Anekdoten“ kann sich natürlich ganz viel verbergen, nicht nur historisch belegte Ereignisse. Da geht es auch um „Gerüchte, Storys und Geschichten, die nicht unbedingt in den Geschichtsbüchern zu finden sind“, so Stange und Conrad geheimnisvoll. Auch wenn die beiden noch nicht alle Überraschungen verraten wollen, sagen sie aber so viel, dass selbst alte Eisenacherinnen und Eisenacher beim Rundgang sicherlich Neues erfahren. Da steckt ganz viel Arbeit und Vorbereitung der Mitglieder des Gästeführervereins drin.

Startend auf dem Markt werden die Besucher in vier Gruppen geteilt und steuern von dort aus die vorgesehenen Station an, in unterschiedlicher Reihenfolge. Das Zentrum bildet diesmal der Alte Friedhof, an dem allein neun Stationen geplant sind. An jeder warten weitere Gästeführerinnen und Gästeführer, die dann mit einer besonderen Anekdote aus der Stadtgeschichte aufwarten. Dazu kommen am Lutherhaus und am Luther-Gymnasium weitere drei Stationen, wo wieder drei Gästeführerinnen „Sagen, Geschichten und Anekdoten“ bereit halten. Einmal wird es sich dort auch um das Leben von Eisenachs Ehrenbürgerin Avital Ben-Chorin drehen, die am 25. Februar 100 Jahre alt werden würde.

Wie immer ist die Teilnahme an den Führungen zum Weltgästeführertag kostenfrei, es wird aber um Spenden gebeten, die diesmal dem Hospiz zu Gute kommen.

Sonderführung „Sagen, Geschichten und Anekdoten“ zum Weltgästeführertag am Samstag, 25. Februar, um 13.30 Uhr Markt Eisenach