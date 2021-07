Angetrunkener E-Bike-Fahrer fährt in Bad Salzungen gegen Mauersockel und verletzt sich schwer

Bad Salzungen In Bad Salzungen ist ein angetrunkener E-Bike-Fahrer mit 50 km/h durch die Stadt gefahren. Doch plötzlich verliert er die Kontrolle.

Ein angetrunkener 29-Jähriger ist mit seinem E-Bike gestürzt und hat sich schwer verletzt. Eigenen Angaben zufolge fuhr der Mann am Donnerstagabend auf einer Straße in Bad Salzungen mit 50 Kilometern pro Stunde, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nachdem er die Kontrolle über sein Rad verloren hatte, stieß er mit einem Mauersockel zusammen und stürzte. Dabei durchbrach er außerdem einen Holzzaun. Ein anschließend von der Polizei durchgeführter Test ergab einen Alkoholwert von 0,72 Promille.

