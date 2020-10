Anhänger samt Straßenwalze für ca. 27.000 Euro gestohlen - Junge Frauen verletzt

Anhänger samt Straßenwalze gestohlen

Unbekannte verschafften sich am Wochenende Zutritt zu dem Grundstück eines Bauunternehmens im Bodenweg in Stregda und entwendeten eine Tandemwalze der Marke HAMM, Typ HD8VV, im Wert von ca. 21.000 Euro, die sich auf einem Anhänger befand. Der Anhänger, ein offener Kasten der Marke Unsinn Fahrzeugtechnik im Wert von rund 5.600 Euro, wurde samt Walze abtransportiert.

Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen- und Fahrzeugbewegungen werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0232467/2020 entgegen genommen.

Motorradfahrerin und Sozia verletzt

Sonntagvormittag haben sich eine 21 Jahre alte Motorradfahrerin sowie deren 20 Jahre alte Sozia bei einem Sturz auf der B250 leichte Verletzungen zugezogen. Die jungen Frauen waren gegen 11 Uhr auf der B250 von Creuzburg kommend in Richtung Volteroda unterwegs, als sie offenbar auf Grund regennasser Fahrbahn in einer scharfen Rechtskurve stürzten und in die Leitplanke rutschten. Durch den Sturz zogen sich beide leichte Verletzungen zu und wurden medizinisch versorgt, das Motorrad musste abgeschleppt werden.