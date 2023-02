An der Gabelung von Domstraße und Hainweg wurde bei einem Unfall die Litfaßsäule zerstört. Sie musste zurückgebaut werden. An dieser Stelle soll eine neue errichtet werden.

Annoncier-Säulen erfreuen sich in Eisenach weiter großer Beliebtheit

Eisenach. Zwei in der Eisenacher Domstraße verschwundene Litfaßsäulen sollen ersetzt werden.

Im heutigen Sprachgebrauch verwenden viele Leute das Wort „Anschlag“ meist nur noch, wenn sie über einen verbrecherischen oder gewalttätigen Angriff mit womöglich katastrophalen Folgen reden. Litfaßsäulen wurden vor rund 170 Jahren speziell für Anschläge erfunden, um Bekanntmachung anzuschlagen. Einen etwas anderen „Anschlag“ erlebte die Litfaßsäule an der Gabelung von Domstraße und Hainweg in Eisenach kürzlich. Obwohl der Autofahrer sein Bremspedal bis zum Anschlag durchtrat, rutschte sein Auto auf winterlich-glatter Straße dagegen. Die erhebliche Beschädigung erforderte den Abriss der Werbesäule aus Betonringen. „Die Säule wird zu gegebener Zeit am Standort ersetzt“, teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung mit.

Vor gut einem Vierteljahr verschwand auch wenige hundert Meter weiter in der Domstraße die Plakatsäule am Abzweig zu Frauenplan und Große Wiegardt. Technische Gründe führten zum Rückbau. Diese Gründe sollen sich auf den schlechten Zustand der Säule beziehen. Dieser Standort erhält keine neue Säule; ein Ersatzstandort werde in Abstimmung mit der Stadtverwaltung festgelegt. Der Rückbau von weiteren Säulen sei im Eisenacher Stadtgebiet nicht geplant. Die Wartburgstadt schmücken heute insgesamt 46 Litfaßsäulen.

Grundsätzlich sind die Säulen in Eisenach Bestandteil des Werberechtsvertrages zwischen der Stadt Eisenach und der DSM Deutsche Städte Medien GmbH, einer Tochter der Firma Ströer, die auch die Vermarktung übernimmt. Die Stadt Eisenach erhält anteilige Pachtzahlungen. Für die Eisenacher Litfaßsäulen interessieren sich meist Kunden aus dem kulturellen Bereich und aus der Veranstaltungsbranche sowie lokale Firmen. Die Erfindung der Werbesäulen gehen auf den Berliner Drucker Ernst Litfaß zurück. Am 5. Dezember 1854 erhält er die Genehmigung für eine erste „Annoncier-Säule“.