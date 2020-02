Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anspruchsvoll und unterhaltsam

Im Eisenacher Landestheater präsentierte am Sonnabend das Rudolstädter Schauspiel die Komödie „Hase Hase“ der französischen Schauspielerin, Regisseurin und Schriftstellerin Coline Serreau. Sie hatte in der Wartburgstadt Premiere. Das Schauspiel mit erstaunlich starken aktuellen Bezügen, das 1986 seine Uraufführung erlebte und danach den Siegeszug an die Theater weltweit antrat, war allein im deutschsprachigen Raum bis heute in etwa 250 Inszenierungen zu erleben.

Es lässt uns teilhaben an einer fantasievollen Verbindung vom Alltag und Überlebenskampf, vom Optimismus einer oft nur scheinbar funktionierenden vielköpfigen Familie in der heutigen Gesellschaft, mit lauernden Gerichtsvollziehern, mit Arbeitslosigkeit, oppositionellem Kampf, Überlebensmut und privaten Katastrophen, zusammengehalten und getragen vor allem durch die Stärke von Mutter Hase. Das optimistische jüngste Familienmitglied Hase Hase, scheint schon optisch und in seiner Aktivität und Leichtigkeit etwas außerirdisch anzumuten. Die Familie ist nach innen und außen gefährdet und sucht nach Auswegen aus den Krisen, manchmal nach absurden. Das „Denunziationsbüro“ einer Diktatur bedroht die Existenz der Familie und jedes Einzelnen. Die Kraft und der Ideenreichtum, mit der starken und durchsetzungsfähigen Mutter Hase im Zentrum, aber scheinen unerschöpflich und enden in einer Utopie der Mitmenschlichkeit, der Solidarität und des Zusammenhalts. Alejandro Quintana, der in Rudolstadt unter anderen schon erfolgreich „Die Bibel“ inszenierte und auch an Berliner Theatern mit seinen fantasievollen Arbeiten begeisterte, bringt ein temporeiches Spiel des Ensembles mit immer wiederverblüffendes szenischen Details auf die Bühne. Dazu hat Henrike Engel ein Bühnenbild entworfen, das die Unendlichkeit des Weltalls und den kleinen Kosmos unserer Umwelt assoziiert. Aus dem sehr homogen agierenden Ensemble fällt es schwer, Darsteller hervorzuheben. Doch der große Schlussapplaus des begeisterten Publikums galt besonders Verena Blankenburg (Mama Hase) und Anne Kies (Hase Hase). Wer anspruchsvolles und zugleich unterhaltsames Theater liebt: hingehen, anschauen!