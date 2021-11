Antisemitische Schmiererei in Eisenach

Eisenach. In Eisenach haben bisher Unbekannte eine antisemitische Schmiererei auf eine Mauer gesprüht. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde in Eisenach an einer Gartenmauer im Einmündungsbereich Stedtfelder Straße und Kasseler Straße ein Graffiti mit antisemitischem Inhalt angebracht. Ein weiteres Graffiti wurde laut Polizei an der Außenfassade einer Garagenanlage, ebenfalls in der Stedtfelder Straße, zu einer bereits bestehenden Farbschmiererei hinzugefügt. Der Tatzeitraum liege hier zwischen Montag (1.11) und Freitag (5.11).

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0259397/2021 entgegen.