Anwohner beklagen fehlenden Anstand

Eine deutliche Entspannung der Parkplatzsituation erhofften sich die Verantwortlichen mit dem im Mai 2018 auf dem Gelände des St.-Georg-Klinikums eröffneten Besucher-Parkhaus, deren Errichtung neben den vorhandenen 100 Stellplätzen auf dem Klinikgelände Platz für weitere 120 Fahrzeuge schuf. Weit gefehlt, meinen Anwohner der Klinikum-Zufahrt-Straße Am Schäfersborn in Eisenach, die Situation habe sich eher verschärft.

Die Anpassung der Parkgebühren mit Kürzung der gebührenfreien Zeitspanne veranlasst einige motorisierte Sparfüchse, nicht mehr das Klinikgelände zu befahren und das Auto dafür kostenlos, aber bodenlos und rücksichtslos in der recht beengten Straße Am Schäfersborn zurückzulassen. „Das Parkdeck ist so gut wie leer und die Autos blockieren die Straße vor unseren Haustüren“, spricht Christa Wolf auch für die anderen verärgerten Anwohner. Diese Verkehrssünder seien meistenteils Autofahrer, die einen Konsultationstermin im Klinikum haben, Patienten besuchen oder Klinikumsgäste abholen.

„Es ist fürchterlich – stundenlang wird geparkt; Anstand ist da nicht mehr da – nur Egoismen zählen noch“, ist die pensionierte Pädagogin Christa Wolf über das fast schon permanente, vorsätzliche Blockieren des markierten Gehwegbereichs mit Autos verärgert. Besonders für Personen mit eingeschränktem Gehvermögen durch Rollstuhl, Rollator, Gehstock oder Fußgänger mit Kinderwagen, Kleinkindern oder Hund wird der Umweg über die Straßenmitte oft kreuzgefährlich. Zu besonders kritischen Situationen komme es, wenn sich Fahrzeuge im Bereich parkender Autos begegnen, oder Fahrzeuge aus der Trunkschen Siedlung auf die Straße auffahren. „Das sind keine Zustände mehr – meine Enkel sind auch betroffen“, fährt die Anwohnerin fort.

Bau eines Bürgersteigs vorgeschlagen

Bereits seit mehreren Jahren richtete sie immer wieder Hinweise zum Verblassen der Asphaltmarkierung zur Abgrenzung des Gehweges an verschiedene Stellen der Stadtverwaltung, sogar Vororttermine fanden statt, die bisher zu keiner Besserung der Situation führten. Voller Verzweiflung wandte sich Christa Wolf jetzt an die Fraktionsvorsitzenden im Eisenacher Stadtrat. Dieses verkehrstechnische Problem liege aber nicht in der Zuständigkeit des Stadtrats. Aufgrund des übertragenen Wirkungskreises liege die Befugnis ausschließlich in den Händen der Oberbürgermeisterin. „Es müsste ein ordentlicher Bürgersteig geschaffen werden, dann wäre das Problem sicher aus der Welt“, unterbreitet Rathauschefin Katja Wolf (Linke) in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses selbst einen konstruktiven Vorschlag. Eine Realisierung gelinge aber nicht von heute auf morgen.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Eisenacher Stadtrat, Michael Klostermann, spricht sich für eine schnelle Problemlösung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit aus. Er fordert die Ausschilderung mit Halteverbot. Friedhelm Göpel vom Ordnungsamt der Stadtverwaltung Eisenach merkt in der Hauptausschusssitzung an, dass die Anwohner dann auch nicht mehr vor ihren Grundstücken ihre Fahrzeuge ausladen dürften.

Verwarnungen der Falschparker mit Strafzetteln führten bislang nicht zum gewünschten Rückgang der Delikte. „Wir sind fast jeden Tag vor Ort, aber wir brauchen die Unterstützung der Anwohnerschaft“, sagt Friedhelm Göpel vom Ordnungsamt der Stadtverwaltung Eisenach.