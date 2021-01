Arbeit des Eisenacher Stadtrats unter Corona-Bedingungen

Eisenach Öffentliche Ausschusssitzungen in Eisenach finden teilweise ab der nächsten Woche wieder statt.

Eisenach. Die nächste Sitzung des Eisenacher Stadtrats ist für den 2. Februar anberaumt. Im Vorfeld tagen in der Regel die Ausschüsse und beraten die Themen vor.

Dringend erforderliche Sitzungen finden auch weiterhin statt, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung aus dem Rathaus. Es sei aber in einer Telefonkonferenz mit den Ausschussvorsitzenden vereinbart worden, die Sitzungen so kurz wie möglich zu halten und nur wirklich dringliche Punkte auf der Tagesordnung stehen. Zuerst kommt der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag, 12. Januar, zusammen.

Die Sitzungen des Ausschusses für Wirtschaft, Kultur und Tourismus, des Ausschusses für Soziales, Bildung und Gesundheitsweisen und des Jugendhilfeausschusses werden nach Angaben aus dem Rathaus nicht stattfinden. Die Ausschüsse für Infrastruktur, Beteiligungen und Rechnungsprüfung am 18. Januar und für Stadtentwicklung, Klima, Verkehr und Sport am 25. Januar finden voraussichtlich statt.

Die Öffentlichkeit ist zugelassen, da die Gremiensitzungen bisher von den Regelungen aus der Verordnung zum Corona-Lockdown ausgeschlossen sind.