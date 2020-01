Arbeitslosenzahlen steigen in der Wartburgregion an

Einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen in der Wartburgregion verzeichnet die Agentur für Arbeit für den Monat Januar 2020. In der Stadt Eisenach lag die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen Ende Januar mit 1442 um 137 höher als im Vormonat, die Quote liegt um 0,7 Prozent höher bei 6,6.

Im Wartburgkreis ist nach den Zahlen der Agentur die Quote um 0,6 Prozent als höher im Vormonat und liegt bei 4,3 Prozent. Insgesamt haben sich dort 2831 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 257 mehr als vor vier Wochen. In beiden Fällen liegen die Werte damit in etwa im Bereich des Januars 2019.

„Damit nimmt die Arbeitslosigkeit saisonüblich zu“, so Wolfgang Gold, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Suhl. Dafür spreche auch, dass Männer überproportional beteiligt am Anstieg seien. Zumal: Im Handel und dem Dienstleistungsbereich habe man eine gegenteilige Situation. Gold: „Hier werden verstärkt Einstellungen vorgenommen“.